Париж, 25 октября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Украинский конфликт необходимо завершить, используя дипломатические механизмы. Об этом 25 октября заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Global Look Press/Vincent Isore/Keystone Press Agency

Политик подчеркнул, что сделать это нужно как можно скорее.

«Нам срочно надо выйти из этой разрушительной спирали и восстановить мир дипломатическим путём», — написал политик в своём аккаунте в социальной сети X.

Он добавил, что затягивание конфликта между Россией и Украиной несёт для Европы непоправимые последствия. В частности, речь идёт об энергетическом кризисе в регионе, инфляции и появлении угроз для безопасности расположенных здесь стран.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 25 октября заявил, что никаких «разменов» в урегулировании конфликта на Украине не будет. Он отметил, что Москва готова идти на разумные компромиссы, но на основании реалий, сложившихся на земле. Глава государства подчеркнул, что исход должен быть в пользу России.

Российский лидер напомнил, что киевский режим уже дважды инициировал переговоры, а потом отказывался от рассмотрения своих же мирных инициатив. Россия же никогда не отказывалась от возможных переговоров, но договорённости не должны идти в ущерб интересам Москвы, сказал Путин.

Глава государства в ходе переговоров в Казани с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию, стремясь достичь поставленных целей, но остаётся открытой к мирным переговорам.

Ранее Путин указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.