Москва, 25 октября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. «ФосАгро» поздравила ветеранов своего научно-проектного центра — Научно-исследовательского института по удобрениям и инсектофунгицидам им. проф. Я. В. Самойлова (НИУИФ) — с юбилеем учреждения. В этом году НИУИФ отмечает 105-летие с момента образования.

Группа компаний ФосАгро

НИУИФ — старейший в мире и единственный в России научно-исследовательский центр, который заложил фундамент научных знаний об удобрениях, системной разведке и переработке агрономических руд. Институт был основан в Москве в 1919 году на базе Общественного комитета по делам удобрений. В состав «ФосАгро» НИУИФ вошел в 2002 году, а с 2015 года флагманский научный центр базируется в Череповце, в непосредственной близости к одному из самых крупных в мире производств минеральных удобрений — Череповецкому химическому комплексу. Десятки ветеранов химической науки по-прежнему живут и работают в Москве. Они заложили научные основы будущих успехов компании, их достижениям и трудовому пути была посвящена торжественная встреча.

«Вхождение института в состав «ФосАгро», безусловно, стало мощнейшим импульсом для НИУИФ в развитии серьезных компетенций в области научно-прикладных исследований, проектировании горных объектов, обогащении минерального сырья и химических производств», — заявил президент Российского союза химиков Виктор Иванов. «В свою очередь, передовые разработки института во многом определили высокий технологический уровень «ФосАгро» в производствах серной и фосфорной кислот, минеральных удобрений, кормовых и технических фосфатов, минеральных солей. Российский Союз химиков приветствует такую тесную кооперацию. Такой формат взаимодействия способен обеспечить основу технологического суверенитета страны», — отметил он. Иванов вручил ветеранам НИУИФ отраслевые награды за вклад в развитие химической индустрии.

«Сегодня мы развиваемся опережающими темпами благодаря поддержке «ФосАгро», — заявил генеральный директор АО «НИУИФ им. проф. Я. В. Самойлова» Алексей Иконников. — Ежегодно появляются новые компетенции, растет численность сотрудников. А объём выполняемых институтом работ за последние пять лет удвоился».

«Ежегодно «ФосАгро» ставит новые производственные рекорды. Этот год не исключение — мы планируем преодолеть отметку в 11,5 млн тонн готовой продукции. И без специалистов нашего НИУИФ такие результаты были бы невозможны», — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.