Брюссель, 25 октября, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Саммит БРИКС в Казани стал посланием для Евросоюза перестать «читать нотации» другим странам, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

European Parliament Шарль Мишель

«Участие стран — партнёров ЕС в саммите в России, организованном Владимиром Путиным, является посланием для Брюсселя прекратить «читать нотации» другим частям света», — приводит слова Мишеля британская газета Financial Times.

Вместе с этим глава Евросовета призвал проявлять уважение к развивающимся странам, с которыми Европейский союз сотрудничает в различных сферах для противостояния влиянию России и Китая в Африке, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

Помимо этого, Мишель признался, что Брюссель «не всегда хорош в плане общения и проявления уважения».

Он добавил, что сотрудничающие с ЕС страны, включая ОАЭ и Египет, посылают сигнал остальной части мира, «делая выбор в пользу саммита в Казани».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее президент РФ Владимир Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич» в Казани заявил, что переход к справедливому мироустройству идёт непросто, этому процессу пытаются помешать. По словам российского лидера, Запад использует нездоровые методы для подрыва стабильности и поощрения межгосударственных распрей.

Кроме того, российский лидер отметил, что приоритетом председательства России в БРИКС является формирование справедливого многополярного мира, основанного на чётких и обязательных для всех правовых нормах.

Вместе с тем президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что данный саммит БРИКС демонстрирует всему мировому сообществу, что объединение превратилась в эпицентр нового многополярного мира.