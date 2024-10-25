Самара, 25 октября, 2024, 15:17 — ИА Регнум. В Самаре подвели итоги очередного конкурса грантов для поддержки научно-исследовательских инициатив. Победителем конкурса стал проект национального парка «Самарская Лука», который направлен на защиту и сохранение самой крупной и редкой птицы на территории Поволжья — орлана-белохвоста. Этот вид внесен в Красную книгу России и Международную Красную книгу.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Самарской области продолжат исследовать краснокнижного орлана-белохвоста

Грант на научные исследования выдала самарская группа предприятий «Роснефти»: «Самаранефтегаз», Новокуйбышевский НПЗ, Куйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, Новокуйбышевская нефтехимическая компания, Новокуйбышевский завод масел. При поддержке нефтяников ученые продолжат поиск мест гнездования орлана-белохвоста, организуют полевые работы и уточнят численность популяции, разработают мероприятия по охране гнездовых участков.

Проект поможет сделать национальный парк «Самарская Лука» территорией, благоприятной для обитания орлана-белохвоста, а также сохранить и приумножить его популяцию на всем Среднем Поволжье.

Помимо исследовательских работ, проект предполагает масштабную просветительскую работу: размещение на туристических маршрутах и экологических тропах информационных стендов об орлане-белохвосте и мерах его защиты, создание банка фото− и видеоматериалов, разработку информационных буклетов и фотоальбомов, посвященных редкой птице, подготовку научных статей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Самарской области продолжат исследовать краснокнижного орлана-белохвоста

Исследование условий обитания редкого вида пернатых имеет высокое природоохранное и научное значение. В 2024 году благодаря видеонаблюдению удалось зафиксировать 15 пар орланов-белохвостов. Всего на территории национального парка выявлено шесть гнездовых участков орланов. Ученые установили, что в пяти гнездах растут по два птенца, еще в одном — три.

По предварительным оценкам, на территории региона в период гнездования находится не более 200 особей орлана-белохвоста, полученные в ходе наблюдений данные позволяют прогнозировать рост популяции на территории парка.

Орнитологи отметили успешный вылет молодых птиц из обнаруженных гнезд и их адаптацию к самостоятельной жизни. На участках, где было достоверно установлено гнездование орланов, уже введен особый природоохранный режим, который подразумевает ограничение посещений этих мест человеком. Ученые подчеркивают, что в таких условиях в этих местах смогут размножаться и другие редкие птицы, занесенные в Красную книгу Самарской области.