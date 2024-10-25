Коркино, Челябинская область, 25 октября, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве женщины-таксиста в городе Коркино арестован на два месяца по решению суда. Об этом сообщает 25 октября пресс-служба следственного управления СК России по Челябинской области в Telegram-канале.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 24 декабря 2024 года», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 17-летний пассажир такси убил женщину-водителя, которая везла его домой, в ходе возникшего конфликта. Он не менее четырёх раз ударил её ножом в область груди.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 октября 40-летняя таксистка отправилась на вызов в район, где проживают цыгане. Позже её тело нашли на улице Ватутина. По факту убийства возбудили уголовное дело, был задержан подозреваемый — 17-летний местный житель. У погибшей остались двое детей.

После произошедшего в Коркино вспыхнули волнения, которые сопровождались погромами, поджогами, повреждением автомобилей. Самых активных участников волнений — около 50 человек — задержали.

Кроме того, один из местных жителей открыл огонь по людям, которые пришли к его дому. Он ранил двоих мужчин, их увезли в больницу. Стрелявшего задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.

Власти Челябинской области 25 октября заявили о стабилизации обстановки в Коркино. Уточняется, что в народном сходе участвовали около 150 человек. В городе ввели патрулирование, был организован приём граждан с участием прокурора Челябинской области, руководителя регионального главка СК России, заместителя губернатора и областного омбудсмена. Семье погибшей пообещали оказать необходимую помощь.

Начальника ОВД города Коркино Владимира Дякина отстранили от исполнения обязанностей, назначена служебная проверка.