Москва, 25 октября, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин внёс изменения в состав Совета безопасности и включил в него участника программы «Время героев», полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе (УрФО) Артёма Жогу. Соответствующий указ размещён 25 октября на сайте официального опубликования правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации <…> изменения, включив в него <…> Жогу А. В. ― полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе», ― говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября Путин подписал указ о назначении Жоги своим полпредом. Эту должность ранее занимал Владимир Якушев. Новые назначения и ответственные должности также получили 10 участников программы «Время героев». В тот же день российский лидер рассказал Артёму Жоге о назначении участников программы во власть. Глава государства уточнил, что четыре человека будут работать на разных должностях в администрации президента.

30 сентября в состав Совбеза включили помощника президента РФ Алексея Дюмина, первого зампредседателя правительства Дениса Мантурова, руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову, а также начальника Главного управления специальных программ президента РФ Александра Линца. Тем же указом глава государства исключил из состава Совбеза Владимира Якушева.

Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению президента России. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.