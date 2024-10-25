Москва, 25 октября, 2024, 15:12 — ИА Регнум. В последнее время в американских СМИ много лживых вбросов, поэтому в Кремле больше не считают прессу в США авторитетной. Об этом 25 октября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Таким образом он прокомментировал материал The Wall Street Journal (WSJ) о якобы передаче Россией йеменским повстанцам спутниковых данных для ударов по торговым судам в Красном море.

«Мы не имеем привычки первым делом за кофе читать эти издания, ибо не воспринимаем их больше как авторитетные, говорящие только правду газеты», ― подчеркнул представитель Кремля.

25 октября WSJ написала, что Россия якобы передавала йеменским хуситам спутниковые данные для ударов по торговым судам в Красном море. По словам одного из собеседников издания, данные передавались через членов иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), которые находились в Йемене. По словам собеседников газеты, это помогло повстанцам существенно «расширить масштабы своих ударов».

Также в ходе брифинга Песков опроверг публикацию WSJ о контактах Путина и американского бизнесмена Илона Маска.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре The Wall Street Journal опубликовала статью о том, что депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут якобы участвовал в переговорах с йеменскими хуситами о поставках оружия. Парламентарий назвал эту публикацию вбросом.

Он пояснил, что в отсутствие значимых медийных персон американские СМИ используют раскрученный ими же в своё время бренд «оружейного барона», известный широким массам, и его имя. По его словам, всё это делается для того, чтобы привлечь к своей публикации больше общественного внимания и поднять просевшие сейчас рейтинги издания.

Песков ранее отметил, что в Кремле изучили данную публикацию WSJ и склоняются к тому, чтобы отнести её к категории фейков или информационных нападок на российских депутатов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в июле назвала смешной работу американских СМИ с фактами. Комментируя материал американской газеты The New York Times, дипломат отметила, что факты, свидетельствующие об издевательствах киевского режима над мирным населением в Донбассе, были представлены Россией, однако СМИ США делают всё, чтобы не замечать эту правду.