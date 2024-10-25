Москва, 25 октября, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Девять украинских беспилотников самолётного типа уничтожены над территорией трёх российских регионов днём 25 октября, сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ пресечена в период с 13:30 до 14:15 мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА — над территорией Курской области, три — над территорией Брянской области и два над территорией Орловской области», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военное ведомство информировало о перехвате семи беспилотников ВСУ в течение минувшей ночи. Три из них сбили над акваторией Азовского моря, три — над Белгородской областью, один — над Брянской. Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили в Ростовской области малоразмерный воздушный шар.

Накануне Минобороны показало видео поражения бомбами ФАБ-3000 пункта временной дислокации отряда беспилотников ВСУ в Курахово, ДНР. На кадрах, опубликованных ведомством, виден объект, взятый в прицел, затем взрыв и поднимающиеся над зданием клубы дыма.