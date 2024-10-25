Москва, 25 октября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. По уголовному делу заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова ещё пяти фигурантам предъявили обвинения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Евгений Мессман/ТАСС Суд по делу заместителя министра энергетики РФ Мочальникова в Москве

«По делу также проходят обвиняемыми должностные лица государственного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ФГБУ ГУРШ Минэнерго): Наталья Корнева, Асельдир Раджабов, Андрей Моисеенков и Роберт Шагинян», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, Никулинский районный суд Москвы 25 октября назначил домашний арест Мочальникову по делу о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Его обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Под домашним арестом он пробудет до 24 декабря. Ранее следователи МВД направили в суд ходатайство с соответствующей просьбой.

Кроме того, в рамках уголовного дела о мошенничестве задержали и экс-замминистра энергетики Анатолия Яновского. Его подозревают в хищении бюджетных средств. По информации СМИ, показания против Яновского дали фигуранты дела о махинациях в угольной отрасли.