Москва, 25 октября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли более 300 военных и танк в ходе боевых действий на курском направлении, сообщает 25 октября Минобороны РФ в Telegram-канале.

Виктор Антонюк/РИА Новости

В общей сложности, отметили в ведомстве, за сутки уничтожены десять единиц вражеской бронетехники. Помимо танка, это бронетранспортёр и восемь боевых бронированных машин. Также ВСУ лишились трёх артиллерийских орудий, пяти миномётов, трёх автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.

«Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в ежедневной сводке.

Подразделения российской группировки войск «Север», продолжая наступательные действия, нанесли поражение противнику у населённых пунктов Дарьино, Зелёный Шлях, Нижний Клин, Новоивановка и Плёхово, уточнили в Минобороны.

Кроме того, отражены пять контратак ВСУ в направлении Александрии, Новоивановки и Плёхово. В результате украинские подразделения потеряли до 30 бойцов убитыми и ранеными, трое сдались в плен.

Российские военные не позволили противнику прорваться через границу в направлении посёлка Новый Путь. Здесь ВСУ потеряли около 15 бойцов и две боевые бронированные машины. Один украинский военный сдался в плен.

В общей сложности ВСУ потеряли более 26 550 военных и 177 танков сначала вторжения в Курскую область.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.