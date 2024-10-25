Москва, 25 октября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составил 77%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 18 по 20 октября социологической организацией Фонд «Общественное мнение».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Всего в ходе исследования опросили 1,5 тыс. граждан, проживающих в 104 населённых пунктах на российской территории. Аналитики выяснили, что на данный момент показатель доверия главе государства составил 77%, предыдущий показатель был на пункт выше.

При этом количество опрошенных, которые положительно оценивают работу Путина на посту президента, осталось неизменным. Как и неделю назад, данный показатель составил 79%.

14 октября Владимир Путин в ходе встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой заявил, что доверие и поддержка граждан являются очень важными показателями для властей любого уровня.

Как передавало ИА Регнум, в середине июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин работает, не обращая внимание на какие-либо рейтинги. Представитель Кремля добавил, что в этом вопросе ничего не изменилось.

В начале июня официальный спикер Кремля заявил, что уровень поддержки главы государства россиянами высокий и таким и сохраняется. По его словам, это связано с ежедневной тяжёлой и ответственной работой, которую Путин ведёт на занимаемом посту.