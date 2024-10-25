Москва, 25 октября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Турция передала России документ с предложениями по возможному возобновлению зерновой сделки. Об этом 25 октября на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Представитель Кремля добавил, что документ изучается соответствующими ведомствами и специалистами.

«Действительно, президент [России Владимир Путин] сообщил, что проект документа относительно возможного обсуждения, такой попытки в перспективе был передан турецкой стороной», ― заявил Песков.

Он также сообщил, что главе государства будут докладывать позиции на этот счёт.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что предыдущий опыт зерновой сделки не был успешен.

Как сообщало ИА Регнум, Песков 25 сентября заявил, что пока диалога о возобновлении зерновой сделки не ведётся. Он подчеркнул, что это сложная тема, которая зависит от огромного количества факторов.

Днём ранее на переговорах в Нью-Йорке Эрдоган пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому предпринять усилия для возрождения зерновой сделки.

В июле турецкий президент утверждал, что Анкара обсуждала с Москвой и Киевом возобновление «зернового коридора». Эрдоган отмечал, что его последняя встреча на полях саммита ШОС в Астане с президентом России была посвящена именно этой теме, а на саммите НАТО он обсудил этот вопрос с Зеленским.

Черноморская зерновая инициатива (зерновая сделка) действовала с 22 июля 2022 года и предполагала предоставление российскими военными транспортного коридора для вывоза зерна с Украины на мировые рынки. Турция выступала в сделке посредником. Зерно, следуя с Украины, проходило через турецкие порты.

17 июля 2023 года Россия вышла из договорённостей, поскольку ни одно из её требований не было выполнено. Кроме того, Киев, прикрываясь договорённостями, использовал морские коридоры для подготовки терактов. Эрдоган 17 июля 2023 года заявил, что зерновая сделка вошла в историю как победа дипломатии.