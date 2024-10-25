Москва, 25 октября, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Утверждения о том, что Россия якобы пытается повлиять на ситуацию в Грузии и Молдавии, не соответствуют действительности, заявил 25 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия не пытается, да и едва ли имеет возможность оказывать такое влияние, сказал он.

Стрингер/Sputnik/РИА Новости

В двух названных странах сложились разные ситуации, отметил Песков. Никакого вмешательства со стороны РФ в ситуацию в Молдавии не было, подчеркнул он.

«Что касается Молдавии, то здесь тоже от нас никакого вмешательства не было. Но тем не менее невооружённым глазом были видны труднообъяснимые изменения в динамике в подсчётах голосов в ходе референдума», — сказал Песков.

В ситуацию в Грузии Россия также не вмешивается, зато это пытаются делать западные страны, стремящиеся диктовать Тбилиси свои условия, отметил пресс-секретарь президента.

«Они не только пытаются выкручивать руки Тбилиси, они буквально пытаются диктовать условия. Здесь, конечно, трудно себе представить, как гордый грузинский народ терпит такие ультиматумы, которые каждый день сыплются в их адрес», — отметил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 20 октября в Молдавии состоялись выборы президента страны и референдум по вопросу о присоединении республики к Евросоюзу. Президент будет избран во втором туре. За присоединение к ЕС проголосовали, по данным ЦИК Молдавии, 50,46% принявших участие в выборах. Такой результат был обеспечен в последний момент, то есть является фальсификацией, заявил МИД РФ.

Европейский союз ранее приостановил контакты на высоком уровне с руководством Грузии. Отношения Тбилиси с ЕС, а также с США начали ухудшаться после принятия грузинским парламентом закона об иноагентах. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Брюссель «закроет дверь» для Грузии, если Тбилиси продолжит курс, который на Западе считают неприемлемым.

3 октября в Грузии вступил в силу закон «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», запрещающий пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и смену пола, он также был подвергнут резкой критике Брюсселем и Вашингтоном.