Москва, 25 октября, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Российские войска авиаударом уничтожили пункт временной дислокации и склад боекомплекта Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курахово (Донецкая Народная Республика). Об этом 25 октября сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

После проведения разведывательных мероприятий российские бойцы обнаружили пункт временной дислокации 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

«В результате нанесения авиационного удара по переданным координатам разведки уничтожен пункт временной дислокации с личным составом, самоходная установка и склад боекомплекта», — сообщили в оборонном ведомстве.

24 октября Минобороны показало кадры поражения бомбами ФАБ-3000 пункта временной дислокации отряда беспилотников ВСУ в Курахово. На видео, опубликованном в Telegram-кнале ведомства, виден объект, взятый в прицел, затем взрыв и поднимающиеся над зданием клубы дыма.

Как передавало ИА Регнум, ранее офицер 119-й бригады ВСУ Александр рассказал о том, что бойцы ВСУ устроили мятеж во время нахождения на позициях в Курахово. По его словам, военные 116-й отдельной бригады территориальной обороны отказались исполнять приказы командиров. После этого их перенаправили в Сумы.