Петропавловск-Камчатский, 25 октября, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Сферы строительства и обрабатывающего производства стали лидерами по привлечению инвестиций в 2024 году на Камчатке. Об этом заявил губернатор региона Владимир Солодов на заседании совета Дальневосточного федерального округа под руководством зампредседателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Правительство Камчатского края Владимир Солодов

«По итогам прошлого года по привлечению инвестиций Камчатский край стал одним из лидеров по темпам роста. В этом году нам сложно удерживаться на высокой планке, однако до конца года рассчитываем выйти на сопоставимый уровень — это около 125–128 миллиардов рублей. Благодаря проектам, которые будут вводиться до конца 2024 года, мы будем планомерно наращивать уровень инвестиций, который является залогом развития экономики и создания новых рабочих мест», — подчеркнул Солодов.

В первом полугодии 2024 года уже удалось привлечь 30,8 млрд инвестиций в основной капитал. Больше всего инвестиций принесли строительство (прирост 257%) и обрабатывающие производства (прирост 127%).

На дальнейший рост повлияет реализация проектов в сфере туризма. Во многом это будет связано с открытием на Камчатке нового аэропорта, а также активной фазой реализации проектов мастер-плана.