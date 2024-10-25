Вильнюс, 25 октября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Литва начнёт демонтировать линии электропередачи (ЛЭП) с Россией и Белоруссией весной 2025 года, передаёт республиканский оператор электросетей Litgrid.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Уточняется, что ЛЭП отключат в феврале 2025 года, когда истечёт срок действий договора об электроснабжении в рамках единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). Затем, в марте того же года, линии электропередачи будут демонтированы.

«Вслед за этим весной начнётся снос ненужной инфраструктуры», — заявили в Litgrid.

Кроме того, правительство Литвы на этой неделе исключило линии электропередачи с Россией и Белоруссией из списка важных для национальной безопасности объектов.

В Минэнерго республики пояснили, что соединения с Калининградской областью и Белоруссией стали ненужными после того, как ЛЭП Литвы синхронизировали с континентальной Европой.

23 октября ИА Регнум передавало, что правительство Литвы одобрило предложение о денонсации российско-литовского соглашения о торговом судоходстве, действующего с 1993 года. После одобрения в правительстве республики документ направят в Сейм (парламент).