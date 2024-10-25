Москву освободили от 50 км воздушных линий в 2024 году
Москва, 25 октября, 2024, 12:19 — ИА Регнум. В Москве с начала года в рамках программы «Чистое небо» переместили в кабельную канализацию более 50 километров воздушных линий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. Он подчеркнул, что благодаря программе выросла эффективность работы Московского авиационного центра. Пилоты теперь могут приземляться даже на узких улицах для оказания экстренной помощи пострадавшим.
Программа «Чистое небо» стартовала в столице в 2015 году. За время её реализации в Москве под землю убрали более 900 километров кабелей. «Это позволило улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций», — пояснил заместитель мэра Москвы.
В этом году работы прошли на улице Сергия Радонежского, Кадашевской набережной со Старомонетным и Пыжевским переулками, в саду «Аквариум» на Большой Садовой, в переулках Лихов, Большом, Малом и Среднем Каретных, Колобовских в районе Цветного бульвара и в других общественных пространствах.
«Устройство кабельной канализации сегодня является важной частью работ по комплексному благоустройству городских территорий во всех административных округах», — заявил Пётр Бирюков.
В рамках «Чистого неба» под землю убираются кабели питания и управления наружным освещением, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров, другие коммуникации.
«Все они размещаются в специальных трубах, соединённых с кабельными колодцами, через которые можно оперативно выполнить ремонт или подключить новые линии», — подчеркнул заместитель мэра.