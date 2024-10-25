Москва, 25 октября, 2024, 12:19 — ИА Регнум. В Москве с начала года в рамках программы «Чистое небо» переместили в кабельную канализацию более 50 километров воздушных линий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. Он подчеркнул, что благодаря программе выросла эффективность работы Московского авиационного центра. Пилоты теперь могут приземляться даже на узких улицах для оказания экстренной помощи пострадавшим.

Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Программа «Чистое небо» стартовала в столице в 2015 году. За время её реализации в Москве под землю убрали более 900 километров кабелей. «Это позволило улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций», — пояснил заместитель мэра Москвы.

В этом году работы прошли на улице Сергия Радонежского, Кадашевской набережной со Старомонетным и Пыжевским переулками, в саду «Аквариум» на Большой Садовой, в переулках Лихов, Большом, Малом и Среднем Каретных, Колобовских в районе Цветного бульвара и в других общественных пространствах.

«Устройство кабельной канализации сегодня является важной частью работ по комплексному благоустройству городских территорий во всех административных округах», — заявил Пётр Бирюков.

В рамках «Чистого неба» под землю убираются кабели питания и управления наружным освещением, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров, другие коммуникации.

«Все они размещаются в специальных трубах, соединённых с кабельными колодцами, через которые можно оперативно выполнить ремонт или подключить новые линии», — подчеркнул заместитель мэра.