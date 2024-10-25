Москва, 25 октября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Бывшего генерального директора дочерней фирмы «Роснано» ― ООО «Пластик Лоджик» — Бориса Галкина подозревают в хищении более ₽13 млрд из бюджета РФ. Об этом 25 октября сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

ФСБ РФ/РИА Новости

В настоящее время экс-глава компании задержан в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 160 УК России («Присвоение или растрата в особо крупном размере»).

В ведомстве отметили, что с 2020 года Галкин скрывался от правоохранительных органов за рубежом. Сотрудники органов безопасности задержали его при въезде на территорию РФ.

«ФСБ <…> установлена причастность бывшего генерального директора ООО «Пластик лоджик» Галкина Бориса Юрьевича к хищению более ₽13 млрд», ― говорится в сообщении ведомства.

Компания «Пластик лоджик» была учреждена АО «Роснано» в 2010 году для реализации инновационного проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения». По данным ФСБ, в период 2010–2020 гг. на счета организации предыдущий топ-менеджмент «Роснано» перевёл свыше ₽13 млрд, полученных из бюджета РФ. При этом у компании не было производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства.

«По версии следствия, ООО «Пластик лоджик» под руководством Галкина инновационное производство не создало, а выделенные денежные средства выведены под иностранные юрисдикции», ― указали в ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело в отношении Галкина возбудили в апреле 2023 года. Ему предъявили обвинение в растрате средств, выделенных «Роснано».

В 2010–2012 годах «Роснано» инвестировало 7,1 млрд рублей в ирландского разработчика некремниевых дисплеев Plastic Logic, получив 43,84% его акций. В октябре 2023 года «Роснано» предупредило, что находится на грани банкротства. По результатам проверок, в ходе которых выявили в «Роснано» факты многомиллиардных хищений у компании, возбудили несколько уголовных дел. По данным правоохранительных органов, организацию признали потерпевшей стороной.

Московский суд 28 августа отправил Галкина в СИЗО. Обвиняемый вину в растрате не признал. Согласно материалам уголовного дела, Галкин не мог самостоятельно принимать решения. Известно, что у бывшего гендиректора компании есть вид на жительство в Индонезии.

Планшеты Plastic Logic общественности представил в сентябре 2011 года Анатолий Чубайс, будучи в то время главой «Роснано». Гаджет разработали в качестве замены учебников для школьников.