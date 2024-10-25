Москва, 25 октября, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Голосование в конкурсе на выбор лучшего оформления летней витрины объектов торговли и предприятий общественного питания стало доступно на платформе «Активный гражданин». Свой голос за понравившуюся витрину можно отдать до 1 ноября.

mos.ru Новогодняя витрина цветочных мастерских Cherry Berry

Всего на конкурс поступило около тысячи заявок витрин, которые позволили создать атмосферу уюта и праздника на столичных улицах. Эксперты выбрали для голосования 150 самых ярких и креативных из них. Победители получат от двух до пяти миллионов рублей в зависимости от занятого места и смогут потратить выигрыш в том числе на развитие своего бизнеса.

Такие мероприятия помогают владельцам бизнеса развивать свое дело. По словам владелицы цветочных мастерских Cherry Berry Виктории Сержантовой, победа в конкурсе очень вдохновила команду, ведь они не верили, что такое вообще возможно. Витрина заняла второе место в конкурсе 2024 года на лучшее оформление к Новому году благодаря фигурам пряничных человечков, сделанных вручную, большому пряничному домику, в котором могли играть дети, и веткам нобилиса — живой хвои, украсившим вперемешку с гирляндами и леденцами входную группу.

mos.ru Новогодняя витрина цветочных мастерских Cherry Berry

«Благодаря победе весь мой коллектив получил хорошую премию», — отметила Виктория. Она добавила, что команда уже придумывает идеи для нового зимнего оформления — хотят воплотить русские мотивы. Прошлогодние украшения уже привлекли новых клиентов, а больший масштаб поможет узнать о цветочных мастерских.

Конкурсы на лучшее сезонное оформление проводят и к праздникам: в голосовании за витрину ко Дню победы в 2024 году первое место занял магазин «Союзспецодежда». Он же стал вторым в 2023 году на День города.

«У нас большая площадь фасада, и наши дизайнеры очень тщательно подбирают визуальные решения, чтобы праздничная атмосфера была передана каждому, кто видит оформление», — рассказала директор по рекламе Екатерина Порфирьева.

Концепция компании ко дню рождения столицы включала в себя образы знаковых символов Москвы — от храма Василия Блаженного, подчеркивающего историческое и культурное наследие города, до современного делового центра «Москва-Сити», отображающего его экономическую мощь. В дизайне также были использованы силуэты работников различных профессий, что отражает близость компании к своим клиентам и их вкладу в развитие столицы. Как отметила Порфирьева, их роль в развитии города неоценима, они заслуживают благодарности и уважения.

mos.ru Новогодняя витрина «Дома фарфора»

Историю для оформления витрины создает сеть магазинов «Дом фарфора». Их новогодние украшения так нравятся москвичам, что компания побеждала в конкурсах в 2022 и 2023 годах, а в 2024-м заняла третье место.

«У нас была театральная история — манекен девушки в новогоднем платье, драпированный столовыми ложками, очень красивый серебряный месяц и золотое солнце. Везде были элементы посуды, так как у нас магазин связан с фарфором и с декором стола, а также в витрине были тяжелые бархатные портьеры», — рассказала директор по маркетингу Евгения Вельская.

mos.ru Новогодняя витрина «Дома фарфора»

Витрину флагманского магазина на Неглинной улице украшают каждый сезон. В прошлом году в ней играли маленькие гномы в красных колпаках, каждый из которых был сделан вручную. Некоторые из них даже катались на игрушечном поезде. Оформление привлекает москвичей и гостей столицы — они делают на его фоне красивые фотографии и снимают видео.