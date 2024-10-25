Севастополь, 25 октября, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Прощание с капитаном 2-го ранга Дмитрием Лысенко и младшим сержантом Владимиром Коваленко, погибшими в зоне проведения спецоперации, состоялось в Севастополе. Об этом сообщил 25 октября губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Телеграм-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Он отметил, что оба военнослужащих геройски погибли, выполняя боевые задачи. Лысенко — на херсонском направлении, Коваленко — под Луганском.

«Будем помнить наших героев!» — написал Развожаев.

Лысенко родился и вырос в Севастополе, после окончания военно-морского училища приступил к службе на Черноморском флоте в соединении подводных лодок. Молодого офицера отличали старание, ответственность, инициативность в решении задач. Продолжая служить моряком-подводником, он успешно защитил кандидатскую диссертацию, а позже перешёл к преподаванию. Сослуживцы отмечали его верность товарищам и профессионализм, Лысенко был «настоящим флотским офицером, для которого честь и Родина — не пустые слова», добавил губернатор.

Коваленко, также уроженец Севастополя, трудился поваром на предприятиях города и зарекомендовал себя как добросовестный, ответственный работник. В 2023 году Коваленко заключил контракт с Минобороны и был направлен в зону СВО. Для сослуживцев он был настоящим боевым товарищем, профессиональным воином, который умело и инициативно решал поставленные задачи, указано в некрологе.