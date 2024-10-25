Москва, 25 октября, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Гражданин Киргизии 39-летний Акылбек А., до смерти избивший 78-летнюю писательницу и бывшую преподавательницу Театрального института имени Бориса Щукина Раису Кирсанову в Москве, должен был уехать из России ещё летом этого года. В середине июня у мужчины закончилась регистрация, которую он не продлил, — по закону его могли выдворить из РФ, сообщил ИА Регнум источник.

Кадр из видео Раиса Кирсанова

«Когда проверили документы задержанного по подозрению в убийстве 39-летнего мигранта, выяснилось, что его регистрация на территории РФ закончилась еще 13 июня 2024 года. Он её не продлил и из России не уехал. На Акылбека был составлен протокол по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ — «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации», — отметил собеседник ИА Регнум.

Санкции этой статьи предполагают денежный штраф и административное выдворение за пределы России.

Известно, что нелегальный мигрант остался в Москве в поисках заработка, однако с работой у мужчины ничего не получалось, а денег катастрофически не хватало.

«Акылбек не хотел возвращаться на родину в Киргизию, искал работу в Москве. Из дома ему постоянно звонили родственники, просили помочь с деньгами, но у него их не было. Акылбек очень злился и ругался с родственниками из-за этого, не мог никак заработать в России. Он стал очень агрессивным, пристрастился к алкоголю», — рассказали ИА Регнум знакомые подозреваемого.

Ранее сообщалось, что ночью 20 октября в полицию поступило сообщение о неадекватном мужчине, который хулиганит в одном из подъездов на улице Открытое шоссе в Москве. Прибыв на место, оперативники обнаружили в одной из квартир жестоко избитую пенсионерку — 78-летнюю писательницу Раису Кирсанову. Рядом как ни в чем не бывало спал пьяный гражданин Киргизии Акылбек.

Женщину экстренно госпитализировали в реанимацию со множественными травмами головы. Врачи боролись за жизнь пенсионерки, однако спасти её не удалось — от полученных травм Раиса Кирсанова скончалась в больнице.

39-летнего нелегального мигранта задержали. Он был настолько пьян, что не смог вспомнить, как и зачем избивал пенсионерку. Известно, что мужчина случайно оказался в подъезде будущей жертвы и просто гулял по этажам, дергал за ручки дверей. Квартира Раиса Кирсановой оказалась не заперта. Мигрант ворвался в жилище пенсионерки и набросился на женщину с кулаками.

Сейчас Акылбек задержан. В отношении него возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство из хулиганских побуждений»), а также по части 2 статьи 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища, совершённое с применением насилия»). Ход расследования взят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.