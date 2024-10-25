Анкара, 25 октября, 2024, 11:42 — ИА Регнум. В Турции группа неизвестных мужчин напала на российских туристов. Инцидент произошёл в одном из отелей городка Гёчек на юго-западе страны. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

«По поступившей <…> информации, 22 октября в одном из отелей городка Гёчек произошла драка с участием российских граждан. Со слов россиян, они подверглись нападению со стороны группы неизвестных лиц», ― говорится в сообщении диппредставительства.

Пострадавших доставили в ближайшее медицинское учреждение и оказали им необходимую помощь. Правоохранительные органы Турции уже начали расследование по факту нападения.

В генконсульстве заявили, что российские дипломаты находятся в контакте с потерпевшими, турецкой стороной и продолжат отслеживать соблюдение прав россиян, в том числе со стороны местных правоохранительных органов.

Как рассказал один из пострадавших, он с супругой и друзьями возвращался в пятизвёздочный отель Rixos Premium Gocek. Неподалеку от гостиницы на них набросились нетрезвые молодые люди. По словам потерпевшего, один из нападавших кинул в девушек бутылку, а одному из пострадавших сломали руку. Туристы смогли добраться до отеля, где вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшие написали обращение в консульство России в Турции.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября в американском штате Миссисипи неизвестные открыли стрельбу по толпе из нескольких сотен человек, праздновавших победу команды бывших выпускников школы в футбольном матче. Инцидент произошёл в нескольких километрах от города Лексингтона в округе Холмс. Стрельбе предшествовала драка между некоторыми мужчинами на праздновании, причины конфликта неизвестны. В результате как минимум три человека погибли, ещё восемь пострадали.

В ночь на 19 сентября массовая драка произошла в Тутаеве Ярославской области. Силовики взяли ситуацию под контроль, задержав всех нарушителей. После драки задержали 21 человека и изъяли семь единиц оружия.