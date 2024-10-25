Москва, 25 октября, 2024, 11:30 — ИА Регнум. «Сбер» выпустил новую версию своей нейросетевой модели GigaChat. Сервис GigaChat MAX обладает более качественными экспертными знаниями в различных областях, может поддерживать контекст в многошаговых диалогах, а скорость его ответов увеличилась в разы. Воспользоваться GigaChat MAX уже сегодня может любой желающий на сайте, в телеграм-боте и соцсети «ВКонтакте».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«GigaChat MAX даёт совершенно новый уровень взаимодействия с генеративным искусственным интеллектом», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

Он пояснил, что нейросеть — это бесплатный помощник, собеседник, соавтор и консультант, доступный всем круглосуточно с любого устройства.

«Модель стала ещё быстрее, удобнее и полезнее для всех, что даёт каждому жителю России новые возможности для развития своего потенциала», — добавил он.

В качестве примеров того, как новый AI-сервис может упростить жизнь, Белевцев отметил возможность прочесть краткое содержание длинного текста, составленного нейросетью, если нет времени читать его целиком, способность улучшить текст, сочинить поздравление и многое другое.

За счёт изменения подхода к обучению значительно улучшились практически все навыки модели, от сокращения текстов и ответов на открытые вопросы до генерации идей. Также улучшились выделение смысловых частей текста, блоки кода и формул для науки, а структура ответа стала более читаемой и красивой.

Кроме того, обновленный GigaChat обладает большим экспертным объёмом знаний в огромном диапазоне предметных областей. Команда разработчиков обновила и расширила обучающие датасеты, что повысило качество ответов моделей в таких областях, как экономика, право и медицина. Особенно усилилась модель по научным вопросам в биологии, химии, физике. Также на 25% выросло качество решения математических задач, согласно открытым датасетам GSM8K и MATH.

На текущий момент по последним результатам бенчмарка MERA GigaChat MAX заняла первое место среди всех российских AI-моделей и находится в числе лидеров среди зарубежных. По результатам внутренней оценки в бенчмарке MMLU (Massive Multitask Language Understanding) модель достигла 80% в знаниях о реальном мире и науках.

Новая модальность позволяет пользователю отправить иллюстрацию, чтобы сервис использовал её как дополнительный контекст. Модель поможет определить, что изображено на загруженной картинке. Также GigaChat MAX распознает печатный и рукописный текст, формулы, графики, таблицы и может анализировать данные, которые в них содержатся. С помощью нейросети Kandinsky пользователь может создать изображения на любую тему.

Кроме того, обновлённая модель более качественно держит контекст в многошаговых диалогах, то есть умеет связывать новые вопросы с предыдущей информацией. Для русскоязычных диалогов улучшилось качество сжатия текста, теперь пользователь может работать с текстом на 15% длиннее, чем раньше. Скорость ответов также кратно увеличилась.

В «Сбере» рассказали, что в ближайшее время сервис станет доступен для бизнеса через облачное API. Это позволит использовать модель для решения еще большего количества сложных и разнообразных бизнес-задач, например, в маркетинге — поможет обобщить отзывы на товар, сделает рерайт пресс-релиза, подготовит статью в заданном стиле. Новые знания будут полезны компаниям для формирования сопроводительной правовой документации, подготовки протокола биологического метода, объяснения скрипта эксперимента. Существенно возросли математические способности модели, что значительно расширяет спектр применения GigaChat в бизнесе. А наиболее востребованные бизнесом функции суммаризации и качество ответов на вопросах/ответах к таблицам выросли на 30%.