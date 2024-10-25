Казань, 25 октября, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал интимными детали предложений, которые Киев передал Москве через Анкару.

Анатолий Медведь/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС

«Знаете, это такие всё-таки интимные вещи», — сказал Путин в беседе с телеведущей Ольгой Скабеевой.

Вечером 24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани Путин рассказал, что некоторое время назад власти Турции сообщили Москве о новых предложениях по мирным переговорам России и Украины, РФ ответила согласием, но на следующий же день глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что никаких переговоров не хочет. Москва поблагодарила Турцию за попытку посредничества и призвала её «разобраться со своими клиентами», которые то хотят, то не хотят диалога, отметил президент. Представители Турции назвали Украину сложным партнёром, рассказал Путин. Поведение руководства киевского режима очень иррационально, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.