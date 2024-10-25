Луганск, 25 октября, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) хаотично бегут с занимаемых позиций в районе села Серебрянка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил 25 октября военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, после освобождения российскими войсками Серебрянки в Серебрянском лесничестве украинское командование начало терять управление войсками. Со ссылкой на средства объективного контроля Марочко сообщил о большом количестве случаев хаотичного бегства военнослужащих ВСУ со своих позиций на неподготовленные рубежи.

«Координация и контроль таких действий со стороны украинского командования, вероятнее всего, не осуществлялась, поскольку несколько раз «кочующие» боевики вели перестрелку с другими подразделениями вооружённых формирований Украины в этом районе, также «дружественный огонь» открывался и в их сторону», ― написал военный эксперт в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России 23 октября освободили населённый пункт Серебрянка. Населённый пункт был освобождён подразделениями Южной группировки ВС РФ.

В Курской области в сентябре киевские боевики расстреляли своих же сослуживцев за попытку сдаться в плен. Инцидент произошёл у села Весёлого в Глушковском районе. Бойцы ВСУ на шведской боевой машине пехоты CV-90 выбросили белый флаг и на полной скорости направились в сторону российских позиций. Сослуживцы начали стрелять по БМП противотанковыми управляемыми ракетами. Украинские военные поразили свою же тяжёлую технику, не дав ей уйти.

Украинские заградительные отряды расстреливают бойцов Вооружённых сил Украины, которые пытаются бежать с линии боевого соприкосновения. Как сообщил штурмовик одного из российских подразделений с позывным Штурман, военные Вооружённых сил России при помощи дронов фиксируют массу подобных случаев. По словам бойца, когда у противника заканчиваются боеприпасы, они стараются оттягиваться назад. Тогда заградотряды ВСУ открывают по ним огонь.