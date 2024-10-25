Казань, 25 октября, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал «взрывную реакцию» США и Украины на его слова о якобы присутствующих в России военных КНДР.

Максим Богодвид/ Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Я не знаю, какой там «взрыв». Главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это всё осело от этого «взрыва», — сказал Путин в беседе с телеведущей Ольгой Скабеевой, комментируя «взрывную реакцию» руководства США и Украины после его заявлений о сотрудничестве России и КНДР.

Как передавало ИА Регнум, вечером 24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин прокомментировал «спутниковые снимки» с якобы северокорейскими военными и назвал снимки «серьёзной вещью». Вместе с этим российский лидер напомнил, что 24 октября Госдумой России был ратифицирован договор РФ и КНДР о стратегическом партнёрстве, и упомянул четвёртую статью договора, согласно которой одна из сторон немедленно оказывает военную помощь всеми имеющимися у неё средствами, если другая сторона окажется в состоянии войны из-за вооружённого нападения одного или нескольких государств. Путин добавил, что Россия не сомневается, что руководство КНДР относится к договорённостям серьёзно.

Ранее министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея якобы может направить свои войска в зону конфликта на Украине для поддержки России. На фоне своих заявлений он напомнил о взаимном договоре РФ и КНДР и назвал его «похожим» на союз.

В свою очередь Дмитрий Песков 10 октября назвал такие заявления южнокорейской стороны похожими на информационную утку. Путин также отмечал, что в использовании северокорейских войск в зоне проведения специальной военной операции нет никакой необходимости.

22 октября представитель КНДР при ООН отверг обвинения Сеула и Киева в том, что Пхеньян якобы отправил свои войска для участия в конфликте на Украине.