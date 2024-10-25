Москва, 25 октября, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями инкриминируют заместителю министра энергетики России Сергею Мочальникову, задержанному правоохранителями. Об этом сообщила 25 октября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Правительство РФ/РИА Новости Заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников

Она отметила, что также задержан бывший заместитель министра энергетики и двое заместителей директора бюджетного учреждения.

«Они подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Кроме того, действующий заместитель министра подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями», — уточнила Волк в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Росфинмониторинг и Минэнерго, добавила она, участвовали в выявлении противоправной деятельности. По предварительным данным, в 2014–2023 годах должностные лица министерства заключили контракты на ликвидацию убыточных угольных шахт, однако эти работы не были выполнены полностью. Двум участникам схемы предъявили обвинения, их отправили под арест.

Предполагается, что руководители Минэнерго могут быть причастны к хищениям бюджетных средств. Всего задержаны четверо, в том числе заместитель министра. Уголовное дело в отношении него возбуждено по статье 285 УК РФ, добавила представитель МВД.

Ранее сообщалось, что Мочальникова задержали по делу о мошенничестве при ликвидации угольных шахт, он проходит по делу в качестве свидетеля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что Мочальникова задержали по делу о мошенничестве при ликвидации угольных шахт. Кроме того, в рамках уголовного дела о мошенничестве задержали и экс-замминистра энергетики Анатолия Яновского. Его подозревают в хищении бюджетных средств. По информации СМИ, показания против Яновского дали фигуранты дела о махинациях в угольной отрасли.