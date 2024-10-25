Анадырь, 25 октября, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Запрет беременным женщинам рожать в единственной районной больнице в Билибино не связан с закрытием местного родильного отделения. Об этом 25 октября заявили в пресс-службе правительства Чукотки.

Иван Шилов ИА Регнум

Власти пояснили, что жительниц Билибино с высокой степенью риска было приказано отвозить для родов в многопрофильные больницы за пределами города. Причина — отсутствие в медучреждении врача-неонатолога, специалиста по новорождённым детям. Однако ближайшая больница с полным штатом сотрудников находится в Анадыре, за 600 км от города.

«Родильное отделение в Билибино никто не закрывает и не собирается закрывать. Там есть все условия для проведения родоразрешения по экстренным показаниям, включая возможности выполнения экстренных оперативных вмешательств», — процитировало РБК представителя правительства региона.

В администрации Чукотки отметили, что специализированные перинатальные центры, где круглосуточно дежурят бригады узких специалистов, могут оказать качественную помощь в сложных случаях. Также власти пообещали в полном объёме обеспечивать перелёты беременным женщинам и предоставлять медицинское сопровождение при необходимости.

Ранее чукотский департамент здравоохранения выпустил приказ, по которому все беременные, состоящие на учёте в билибинской больнице, направляются на роды в Анадырь. Меру назвали вынужденной и объяснили отсутствием в штате билибинской больницы врача-неонатолога.

Как сообщало ИА Регнум, Минздрав России в сентябре одобрил новые клинические рекомендации для кесарева сечения и естественных родов. Они начнут действовать с 1 января 2025 года. Документ описывает действия доктора по диагностике, лечению, реабилитации и профилактике заболеваний, помогает принимать правильные решения и определяет показатели качества медпомощи.

В частности, в новом документе уточняется, какое именно обезболивание и в каких дозах рекомендуется роженицам. Кроме того, изменится порядок ведения наблюдения за роженицей.