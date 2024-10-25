Коркино, Челябинская область, 25 октября, 2024, 09:12 — ИА Регнум. Приём граждан состоится 25 октября в городе Коркино, где после убийства женщины вспыхнули волнения, с участием прокурора Челябинской области, руководителя регионального главка СК России, заместителя губернатора и областного омбудсмена, сообщает пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

Александр Чирков/ТАСС Патрульные полицейские машины на въезде в город Коркино

«Органы государственной власти и местного самоуправления обращаются к жителям Коркинского округа и близлежащих районов с просьбой — не поддаваться на провокационные призывы к противоправным действиям», — говорится в сообщении.

На вопросы жителей, уточнили в пресс-службе, ответят прокурор области Игорь Донгаузер, начальник следственного управления СК по Челябинской области Алексей Колбасин, заместитель губернатора Алексей Фартыгин и уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

В областном правительстве заверили, что правоохранители досконально разберутся в произошедшем, а виновные будут наказаны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Коркино вспыхнули беспорядки после убийства женщины — водителя такси. Два человека получили ранения.