Пермь, 25 октября, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Самолёт рейса Москва — Нижневартовск совершил вынужденную посадку в Перми после того, как одной из пассажирок на борту стало плохо. Об этом сообщает 25 октября пресс-служба Пермского линейного отдела МВД России на транспорте.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Женщина 1947 года рождения во время полёта потеряла сознание. После приземления медики констатировали внезапную смерть пассажирки.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.