Самолёт Москва — Нижневартовск совершил вынужденную посадку в Перми
Пермь, 25 октября, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Самолёт рейса Москва — Нижневартовск совершил вынужденную посадку в Перми после того, как одной из пассажирок на борту стало плохо. Об этом сообщает 25 октября пресс-служба Пермского линейного отдела МВД России на транспорте.
ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Женщина 1947 года рождения во время полёта потеряла сознание. После приземления медики констатировали внезапную смерть пассажирки.
Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.