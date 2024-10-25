Минск, 25 октября, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Поражение Украины в конфликте с Россией неминуемо запустит крах всего коллективного Запада, и западные политики это понимают, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в опубликованном 25 октября интервью «Известиям».

По его словам, сейчас Запад уже больше хочет мира, чем глава киевского режима Владимир Зеленский — тот «упёрся напрочь».

«Они понимают, что может наступить крах Украины, а крах Украины — это крах всего коллективного Запада, потому что они ввязались в эту войну. И сейчас надо как-то замириться», — сказал Лукашенко.