Москва, 25 октября, 2024, 07:42 — ИА Регнум. В течение ночи российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников, а также один малоразмерный воздушный шар. Об этом 25 октября сообщили в Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

В Telegram-канале ведомства уточнили, что три украинских беспилотных аппарата поразили над акваторией Азовского моря. Ещё три БПЛА нейтрализовали над Белгородской областью, один — в Брянской области.

Кроме того, на территории Ростовской области военные уничтожили один малоразмерный воздушный шар.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 24 октября силами противовоздушной обороны были обнаружены и поражены три украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря и четыре украинских БПЛА в небе над Курской областью. О последствиях падения обломков в Минобороны России не сообщили.

Утром 24 октября украинскую ракету перехватили над Курской областью. В ночное время, по словам губернатора Алексея Смирнова, в регионе уничтожили четыре беспилотника ВСУ самолётного типа. Падение обломков зафиксировали, в частности, в Железногорске.