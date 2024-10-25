Порядка двух тысяч боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся в Курскую область, блокированы и окружены. О том, что вражеские подразделения предпринимают попытки прорвать окружение, а Вооружённые силы России (ВС РФ) приступили к ликвидации этой группировки, сообщил на пресс-конференции 24 октября президент Владимир Путин. Обсуждением этого и других заявлений главы государства по итогам саммита БРИКС в Казани ознаменован новый, 974-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Путин на на саммите БРИКС в Казани

Владимир Путин заявил также, что безопасность России для него является самым главным и что до СВО она осложнялась тем, что в ответ на постоянные и настойчивые предложения наладить отношения со странами западного мира России всё время указывали на «её место».

Тем временем морские пехотинцы группировки войск «Север» в курском приграничье уничтожили колонну из 20 единиц техники противника. По словам командира взвода с позывным Коловрат, для этого на боевые машины ВСУ, в том числе броневики Stryker, MaxxPro и «Казаки», были организованы две огневые засады с использованием БТР-82А. Вначале боевиков обстреляли бронебойными нарядами, а после остановки машин вражеский десант был уничтожен из танкового варианта пулемёта Калашникова.

Личный состав ВСУ и замаскированную бронированную технику в приграничных районах Курской области уничтожили также экипажи штурмовиков Су-25. Соответствующие видеокадры обнародовало 25 октября Минобороны, уточнив, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3925002" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа экипажей Су-25 в курском приграничье

Подробности — в трансляции ИА Регнум.