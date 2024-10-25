Москва, 25 октября, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Бойцы Черноморского флота на двух БТР разбили в Курской области колонну техники киевских боевиков. В числе уничтоженных бронемашин ВСУ Stryker и MaxxPro. Подробности сообщили в Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

Командир взвода с позывным Коловрат рассказал, что морпехи сделали две засады. Противник двигался колонной до 20 единиц, которая включала в себя Stryker, MaxxPro и «Казаки».

«Один наш БТР встречал их, второй добивал. Вначале стреляли бронебойными. После остановки машин, при высадке, десант был уничтожен из пулемёта Калашникова танкового. Экипажи лично готовил», — пояснил комвзвода.

Наводчик-оператор первого БТР с позывным Каспер добавил, что самостоятельно ликвидировал три машины ВСУ — боевики их не заметили в засаде, и в момент, когда собирались выгружать своих, боец открыл огонь.

«Противник, в спешке покидая захваченные позиции, оставляет на поле боя натовское вооружение и боеприпасы», — добавили в Минобороны, отметив, что морские пехотинцы продолжают успешно выбивать противника из курского приграничья.

Как сообщало ИА Регнум, российские штурмовики обнаружили на трупе наёмника ВСУ из Польши предсмертную записку, в которой он проклинает сослуживцев-украинцев, предавших их. На клочке бумаги в клетку с каплями крови наёмник написал проклятие.

В Сети появились кадры с большим количеством тел бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на улицах села Ольговка в Курской области. На кадрах, сделанных российскими мотострелками и опубликованных Telegram-каналом «Операция Z: Военкоры Русской Весны», видны разрушенные дома мирных жителей, а также сожжённая бронетехника украинкой армии. По обочинам дороги лежат трупы украинских боевиков.