Вашингтон, 25 октября, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Из-за санкций, введённых в отношении России, учёные на Западе не могут получить доступ к важным данным об изменениях климата. Об этом написала New York Times.

ИТАР-ТАСС/Пресс-служба Геологического института

Запрет на взаимодействие с российскими коллегами лишает мировую науку информации об Арктике и происходящих в ней изменениях, считают авторы.

«Обмен данными между учёными на Западе и в России сократился до минимума из-за санкций и других ограничений, введённых западными странами», — отметили в статье.

В публикации подчёркивается, что главная проблема заключается в невозможности для западных учёных отслеживать таяние льдов в Арктике. Этот процесс происходит в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру.

«Без России невозможно понять, как меняется Арктика», — заявил итальянский ученый Алессандро Лонги, изучающий вечную мерзлоту.

В недавних исследованиях говорится, что без информации с российских исследовательских станций, которые были исключены из крупной системы мониторинга Арктики, западные учёные стали больше внимания уделять изменениям в Северной Америке и Европе, резюмировали эксперты.

Как сообщало ИА Регнум, о грозящем катаклизме из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана предупредили в открытом письме специалисты Совета министров Северных стран.

Письмо подписали 44 ведущих климатолога. Они призвали политиков обратить внимание на риск изменения циркуляции воды в Атлантическом океане из-за потепления, который может иметь разрушительные последствия для Северных стран и других регионов. Учёные заявили, что риск недооценивался — Арктический регион является эпицентром регулирования климата.

Предупреждение 44 ведущих климатологов о риске коллапса ключевых течений Атлантического океана — ещё один звоночек, который говорит о необходимости соблюдать Парижское соглашение по климату, считает климатолог Александр Шувалов.