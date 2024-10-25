Балтимор, США, 25 октября, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Компании Сингапура Grace Ocean и Synergy Marine, за которыми числится в собственности грузовое судно, разрушившее мост в Балтиморе (США), пошли на соглашение и выплатят более 100 млн долларов для урегулирования гражданского иска со стороны федеральных властей Соединённых Штатов. Об этом говорится в заявлении американского минюста.

Иван Шилов ИА Регнум Балтимор, мост

Денежная компенсация в размере 101 980 000 долларов будет направлена в бюджет США и бюджеты федеральных агентств, которые непосредственно пострадали от столкновения или участвовали в ликвидации его последствий.

Расходы федерального правительства на очистку канала будут покрыты Grace Ocean и Synergy Marine, а не американскими налогоплательщиками, как это могло бы произойти в случае судебного разбирательства, пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент со столкновением грузового судна «Дали» с мостом в Балтиморе произошёл 26 марта. Было установлено, что контейнеровоз перед столкновением потерял управление. В результате погибли шесть человек, один пострадал.

Проходимость судоходного канала полностью восстановили в июне военные инженеры и спасатели США.

Канал расчищен до первоначальной проходимости — 700 футов в ширину и 50 футов в глубину (213 и 15 метров соответственно). Со дна реки Потапско убрано около 50 тыс. тонн мусора и обломков. Восстановление моста, разрушенного контейнеровозом в Балтиморе, займёт примерно четыре года и обойдётся в сумму от 1,7 до 1,9 млрд долларов.