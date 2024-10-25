Киев, 25 октября, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Глава преступного киевского режима Владимир Зеленский с хамским упрёком высказался в отношении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в связи с его поездкой на саммит БРИКС в Казани. Видео он опубликовал в Telegram-канале в День ООН 24 октября.

ИА Регнум Владимир Зеленский

Зеленский подчеркнул, что в этот день важно, что мир не забывает о целях и принципах Устава Организации Объединённых Наций. И тут же не преминул в свойственной ему манере нахамить.

«Хотя некоторые её функционеры отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию Устава ООН», — заявил Зеленский.

Глава киевского режима подчеркнул, что День ООН традиционно отмечается во всём мире, «а не где-то в Казани».

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября Гутерриш прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС. В МИД Украины по этому поводу выразили недовольство. Дипломатам не понравилось, что генсек ранее отказался приехать на «мирный саммит» в Швейцарии. Представители ведомства подчёркивали, что этот выбор Гутерриша является «неправильным». По мнению дипломатов, он не способствует делу мира и подрывает репутацию ООН.

Киевские террористы внесли в список «Миротворец» Антониу Гутерриша, заявила 23 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она уточнила, что сайт террористов находится именно на западных серверах, а в итоге под удар попал западный протеже португальского происхождения, «свято преданный заветам НАТО».