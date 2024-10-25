Наро-Фоминск, Московская область, 25 октября, 2024, 06:02 — ИА Регнум. Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов (сценическое имя — Гуф) был допрошен сотрудниками полиции Московской области в рамках расследования уголовного дела по статье о грабеже в отношении неустановленных лиц. Об этом сообщили правоохранители.

Скриншот YouTube Гуф

Защита музыканта отказалась приводить подробности, но подтвердила, что сотрудники полиции с Долматовым проводили следственные действия, написало «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября Гуфа задержали в подмосковной Апрелевке за драку с братом девушки, к которой артист мог приставать. При этом адвокат музыканта Сергей Жорин опроверг эту версию. Также была названа ещё одна возможная причина драки. Пострадавшие заявили следователям, что музыкант отказался оплачивать счёт в бане. По словам хозяйки банного комплекса, Гуф был в бане с четырьмя девушками и одним другом. Гости должны были заплатить за отдых 60 тыс. рублей. В окружении рэпера заявили, что конфликт произошёл из-за съёмок музыканта на телефон, хотя он заранее попросил выключить камеры и оставить его визит в секрете.