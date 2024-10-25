Интервью Трампа в барбершопе для Fox News было отредактировано — СМИ
CNN: Fox News вырезал из интервью Трампа бессвязные ответы и ложные заявления
Вашингтон, 25 октября, 2024, 05:50 — ИА Регнум. Интервью кандидата в президенты США Дональда Трампа на телеканале Fox News было значительно отредактировано. С таким заявлением выступил телеканал CNN на фоне обвинений Трампа в адрес его соперника Камалы Харрис и телеканала CBS.
Телеканал CNN 24 октября сообщил, что интервью республиканца Дональда Трампа, которое было показано на телеканале Fox News, подверглось редактированию, его «причесали». Были удалены «бессвязные и ложные высказывания». Участникам приходилось неоднократно напоминать кандидату, когда он отклонялся от сути их вопросов.
Речь идёт о появлении экс-главы Белого дома в утреннем шоу Fox and Friends, где он общался с посетителями и сотрудниками барбершопа в Бронксе.
Журналисты CNN просмотрели более полное видео визита в парикмахерскую, которое было загружено в Instagram (запрещена в России как экстремистская организация) в день появления Трампа в Бронксе, и сравнили его с фрагментами, показанными на Fox and Friends.
Так, Fox News исключил из интервью с Дональдом Трампом фрагменты, в которых он призывает не доверять Wall Street Journal, а также не связанные с вопросами о налоговой реформе и иммиграции в США высказывания.
Телеканал Fox News сообщил CNN, что интервью было отредактировано, поскольку все фрагменты, записанные в барбершопе, были подвергнуты монтажу.
Как сообщало ИА Регнум, интервью вице-президента и кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис ведущему Fox News Брету Байеру выглядело катастрофой и показало, что она не справится с давлением на посту главы Белого дома. Об этом 16 октября говорится в заявлении пресс-секретаря штаба политического оппонента Харрис от республиканцев Кэролайн Ливитт в соцсети Х.
Кроме того, в заявлении подчёркивается, что основой для президентской кампании Харрис послужила ложь о её политическом оппоненте Трампе, при этом вице-президент не ответила прямо ни на один вопрос интервьюера, так как «у неё нет ответов».