Вашингтон, 25 октября, 2024, 05:50 — ИА Регнум. Интервью кандидата в президенты США Дональда Трампа на телеканале Fox News было значительно отредактировано. С таким заявлением выступил телеканал CNN на фоне обвинений Трампа в адрес его соперника Камалы Харрис и телеканала CBS.

ИА Регнум Дональд Трамп, выборы США

Телеканал CNN 24 октября сообщил, что интервью республиканца Дональда Трампа, которое было показано на телеканале Fox News, подверглось редактированию, его «причесали». Были удалены «бессвязные и ложные высказывания». Участникам приходилось неоднократно напоминать кандидату, когда он отклонялся от сути их вопросов.

Речь идёт о появлении экс-главы Белого дома в утреннем шоу Fox and Friends, где он общался с посетителями и сотрудниками барбершопа в Бронксе.

Журналисты CNN просмотрели более полное видео визита в парикмахерскую, которое было загружено в Instagram (запрещена в России как экстремистская организация) в день появления Трампа в Бронксе, и сравнили его с фрагментами, показанными на Fox and Friends.

Так, Fox News исключил из интервью с Дональдом Трампом фрагменты, в которых он призывает не доверять Wall Street Journal, а также не связанные с вопросами о налоговой реформе и иммиграции в США высказывания.

Телеканал Fox News сообщил CNN, что интервью было отредактировано, поскольку все фрагменты, записанные в барбершопе, были подвергнуты монтажу.

Как сообщало ИА Регнум, интервью вице-президента и кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис ведущему Fox News Брету Байеру выглядело катастрофой и показало, что она не справится с давлением на посту главы Белого дома. Об этом 16 октября говорится в заявлении пресс-секретаря штаба политического оппонента Харрис от республиканцев Кэролайн Ливитт в соцсети Х.

Кроме того, в заявлении подчёркивается, что основой для президентской кампании Харрис послужила ложь о её политическом оппоненте Трампе, при этом вице-президент не ответила прямо ни на один вопрос интервьюера, так как «у неё нет ответов».