Москва, 25 октября, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Не существует 100%-ных гарантий заражения ВИЧ при процедуре маникюра. При этом ни одного случая пока официально не зарегистрировали, прокомментировал руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, доктор медицинских наук, академик РАН Вадим Покровский случай якобы заражения ВИЧ жительницы Пскова при маникюре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маникюр

По информации инфекционной клинической больницы Пскова, пациентка обратилась к медикам с другим заболеванием, когда и узнала о заражении ВИЧ. Она заявила, что регулярно делала процедуру, и других возможных причин не привела.

«Такой факт должен быть убедительно доказан, а пока, насколько я знаю, вывод сделан просто со слов пациентки. По правилам же требуется специальное расследование. Оно будет проведено Псковским центром по профилактике и борьбе со СПИДом, инфекционная больница этим не занимается. Распространять заявление о заражении при маникюре явно преждевременно. В таких случаях надо прежде всего достоверно исключить другие пути заражения, о которых не принято рассказывать», — пояснил академик в интервью KP.RU.

По словам эксперта, около 73% заражений ВИЧ в России приходится на половые контакты между мужчинами и женщинами, 24% заражений — на употребление наркотиков. Передача ВИЧ от матери к младенцу в РФ происходит не более чем в 1–2% случаев.

Покровский предупредил о существовании рисков заражения гепатитами В и С при маникюре, педикюре, пирсинге, татуаже, иглоукалывании. Они намного выше, чем риск передачи ВИЧ. На практике встречается множество неустановленных причин заражения хроническими гепатитами. Поэтому при посещении салонов необходимо следить за строгим соблюдением всех санитарных норм, заключил доктор медицинских наук.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа Вадим Покровский назвал успехом итоги испытаний средства от ВИЧ. В испытаниях участвовали 5,3 тыс. девушек из ЮАР. Одна группа принимала таблетки, а второй группе препарат вводили дважды в год с помощью инъекций. Он уточнил, что из 2 тыс. женщин, кому делали инъекции, ни одна не заразилась. Новое средство является профилактическим и не помогает лечить пациентов, добавил академик РАН.