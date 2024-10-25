На Украине военкомат напомнил о мобилизации мужчин старше 50 лет
На Украине военкомат подтвердил возможность мобилизации мужчин старше 50 лет
Луцк, Украина, 25 октября, 2024, 05:00 — ИА Регнум. Мужчин в возрасте старше 50 лет могут мобилизовать в ряды ВСУ, несмотря на директиву сухопутных войск. Об этом сообщили в Волынском областном военкомате.
«Граждане старше 50 лет, которые не имеют освобождения от военной службы по состоянию здоровья или других законных оснований, подлежат мобилизации на общих условиях», — указала пресс-служба военкомата в соцсетях.
Отмечалось, что директива командования сухопутных войск только регулирует процедуру призыва граждан данной возрастной категории, но не ограничивает возможность их мобилизации.
Как сообщало ИА Регнум, весной власти Волынской области Украины разыскивали около 8 тыс. уклонистов из своего региона. Пресс-офицер областного военкомата Ульяна Кравчук предупреждала, что в случае неявки в комиссариат указанным лицам грозит штраф от $22 до $45.
На Украине бронь от мобилизации имеют 1,5 млн мужчин. При этом все их данные уже направили в военкомат. Украинское правительство намерено лишить брони этих людей. Затем прямо на предприятия будут направляться сотрудники военкоматов и проводить мобилизационные рейды, имея на руках все данные работников. Скорее всего большинство граждан не попадут в ряды ВСУ, поскольку после отмены брони многие сотрудники предприятий бросят работу или попытаются откупиться, информировало издание «Страна. ua».
Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в марте 2022 года. В ВСУ призывали мужчин 27–60 лет. В апреле 2024 года украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста до 25 лет.