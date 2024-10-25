Луцк, Украина, 25 октября, 2024, 05:00 — ИА Регнум. Мужчин в возрасте старше 50 лет могут мобилизовать в ряды ВСУ, несмотря на директиву сухопутных войск. Об этом сообщили в Волынском областном военкомате.

Сергей Корсун ИА Регнум Повестка, мобилизация

«Граждане старше 50 лет, которые не имеют освобождения от военной службы по состоянию здоровья или других законных оснований, подлежат мобилизации на общих условиях», — указала пресс-служба военкомата в соцсетях.

Отмечалось, что директива командования сухопутных войск только регулирует процедуру призыва граждан данной возрастной категории, но не ограничивает возможность их мобилизации.

Как сообщало ИА Регнум, весной власти Волынской области Украины разыскивали около 8 тыс. уклонистов из своего региона. Пресс-офицер областного военкомата Ульяна Кравчук предупреждала, что в случае неявки в комиссариат указанным лицам грозит штраф от $22 до $45.

На Украине бронь от мобилизации имеют 1,5 млн мужчин. При этом все их данные уже направили в военкомат. Украинское правительство намерено лишить брони этих людей. Затем прямо на предприятия будут направляться сотрудники военкоматов и проводить мобилизационные рейды, имея на руках все данные работников. Скорее всего большинство граждан не попадут в ряды ВСУ, поскольку после отмены брони многие сотрудники предприятий бросят работу или попытаются откупиться, информировало издание «Страна. ua».

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в марте 2022 года. В ВСУ призывали мужчин 27–60 лет. В апреле 2024 года украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста до 25 лет.