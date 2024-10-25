Москва, 25 октября, 2024, 04:51 — ИА Регнум. Известный в криминальных кругах вор в законе Серго Чихладзе (Самретский) объявлен в международный розыск и заочно арестован российским судом. Об этом говорится в материалах уголовного дела, сообщило «РИА Новости».

News.kmvcity.ru Розыск!

В отношении Чихладзе уголовное дело было возбуждено в марте 2023 года по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Следствие шло медленно, криминальный авторитет скрылся от правоохранителей и был объявлен в международный розыск. Уже позже суд арестовал его заочно.

Чихладзе грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере его дохода за период до 5 лет.

Как сообщало ИА Регнум, Московский городской суд приговорил выданного Египтом вора в законе Давида Чачибая (до 2013 года — Герлиани) к 15 годам лишения свободы за обладание высоким статусом в криминальной иерархии и вымогательство.

Установлено, что Чачибай в 2014 году был признан лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии. Его преступное влияние распространялось на учреждения уголовно-исправительной системы в Москве и Санкт-Петербурге, в Московской, Смоленской, Ульяновской и Ленинградской областях. Назначенные им «положенцы» выполняли различные поручения и указания.

Также Чачибай организовал и возглавлял преступную группу, члены которой в 2020 году требовали от мужчины 15 млн рублей, угрожая ему и его семье расправой.

Чачибай был объявлен в международный розыск. В марте 2022 года его задержали в Египте, а через два месяца экстрадировали в Россию. Уголовное дело вора в законе направили в Мосгорсуд в декабре того же года, после того как прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение.