Москва, 25 октября, 2024, 04:20 — ИА Регнум. В Москве Басманный суд отправил в СИЗО до 22 декабря представителя компании «Технопромимпорт» Александра Волынского. Его обвиняют в даче взятки первому замначальника Московского метрополитена Дмитрию Дощатову.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Новаторская». БКЛ. Москва

«Избрать в отношении Волынского меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок его содержания под стражей до 22 декабря», — цитирует ТАСС решение суда.

В ходе следствия установлено, что Волынский не позднее 11 января 2023 года купил и передал Дощатову автомобиль Toyota RAV4 стоимостью 4,8 млн рублей за сокрытие хищения. Фигуранты уголовного дела в получении взятки в особо крупном размере вину не признают.

Дощатов ранее заключил контракт на работы в метрополитене на сумму 3 млрд рублей. На деле работы выполнены на 1 млрд, остальные 2 млрд рублей были похищены.

Обвиняемым грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

Помимо Дощатова и Волынского, задержаны ещё два соучастника. Они обвиняются в мошенничестве при поставках материалов для строительства и ремонта метро.

Как сообщало ИА Регнум, суд арестовал имущество генерального директора «Ленбытхима» Дениса Михайлова, фигуранта уголовного дела о мошенничестве с поставками для Минобороны. Речь идёт о шести автомобилях, двух мотоциклах, а также о доле активов ООО «Ленбытхим» на общую сумму свыше 40 млн рублей.

Гендиректора задержали 12 сентября в рамках дела о хищениях при исполнении гособоронзаказа в Петербурге. По данным следствия, при исполнении госконтрактов, заключённых на сумму более 115 млн рублей с АО «Военторг» на поставку имущества для нужд департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, Михайлов умышленно завысил цены на сырьё и материалы, похитив более 20 млн рублей.

Следователи нашли в собственности у Михайлова и членов его семьи недвижимость в Турции, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Помимо этого, у главы «Ленбытхима» имеется автопарк из дорогостоящих автомобилей стоимостью более 100 млн рублей. СК проверяет законность их приобретения.