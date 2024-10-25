Москва, 25 октября, 2024, 03:53 — ИА Регнум. Российские штурмовики обнаружили на трупе наёмника ВСУ из Польши предсмертную записку, в которой он проклинает сослуживцев-украинцев, предавших их. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».

«Военное дело» Записка

На клочке бумаги в клетку с каплями крови наёмник оставил проклятие.

«Пусть будет проклят тот день, когда мы сюда прибыли. Украинцы предали. Они сбежали от русских, оставив нас умирать здесь. Горите в аду», — написано на польском языке в записке.

Где был убит наёмник и когда, авторы канала не уточнили. Вероятно, это случилось совсем недавно, кровь на листке хорошо видна.

Как сообщало ИА Регнум, послание в стихотворной форме украинцам морской пехотинец оставил на пустой странице своего военного билета. Предполагается, что его боец РФ написал на случай гибели.

Бойцы ВСУ на одном из направлений в зоне спецоперации установили невзведённые мины с посланием для российских военных: «Русские, простите», 3 октября рассказал сапёр Ленинградского полка армии России с позывным Бурзум. Он считает, что это было сделано сапёрами украинских войск, не верящими пропаганде Киева и не желающими воевать с Россией.