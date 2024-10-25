Коркино, Челябинская область, 25 октября, 2024, 03:27 — ИА Регнум. Не менее 20 человек задержали в ходе погромов в городе Коркино Челябинской области. Беспорядки начались вечером 24 октября после убийства 40-летней таксистки.

Полиция. Иван Шилов ИА REGNUM

Стражи порядка погрузили всех в автозаки и продолжили поиски особо активных зачинщиков волнений. На въезде в город организовали дежурство 10 автомобилей полиции. Также правоохранители патрулируют улицы Коркино.

Как передавало ИА Регнум, массовые беспорядки в Коркино произошли после убийства 40-летней женщины, подрабатывавшей таксисткой. Были зафиксированы погромы, битьё машин. Горели несколько домов цыган. Власти Челябинской области заявили, что ситуация контролируемая.

В Следственном управлении СКР по Челябинской области уточнили, что по факту убийства женщины возбудили уголовное дело. Задержан подозреваемый — 17-летний местный житель. Он во время конфликта нанёс женщине ножевые ранения, от которых она скончалась.