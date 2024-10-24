Казань, 25 октября, 2024, 02:55 — ИА Регнум. Надежду на скорое освобождение Курской области от ВСУ, а также на мирное урегулирование конфликта на Украине выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани.

ИА Регнум Лукашенко

«Будем надеяться, что к концу декабря Курская область будет освобождена. И будут какие-то подвижки в плане переговоров. Мы готовы действовать в этом направлении», — сказал он в интервью «Известиям».

По мнению Лукашенко, «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского — это фактически призыв к мирным переговорам, но в России тоже поменялась точка зрения. К тому же изменилась ситуация на фронте, российские войска уверенно продвигаются, признал президент Белоруссии.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани российский лидер Владимир Путин заявил, что атака ВСУ на Курскую область была попыткой киевского режима вмешаться в выборы президента США. Киев, по его словам, пытался показать Вашингтону, что его вложения в Украину не были напрасными. Киевские власти работают не на интересы своего народа, подчеркнул Путин.

Только за месяц боёв в Курской области ВСУ потеряли 26 тыс. человек, добавил президент РФ. Кроме того, Киев начал меньше терять танков на поле боя исключительно из-за того, что сократили их использование из-за снижения количества этой техники, отметил глава государства.

В мирных переговорах России и Украины мяч сейчас на стороне Киева. Украинские власти не хотят вести мирные переговоры, их начало привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим потребовалось бы проводить выборы президента, констатировал Владимир Путин.