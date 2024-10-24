Казань, 25 октября, 2024, 02:44 — ИА Регнум. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин никогда не ставил перед собой задачи завоевать Украину.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Лукашенко назвал Путина «мудрым политиком», который всегда заглядывает вперёд и глупые задачи перед собой ставить не будет.

«Всегда надо думать о том, что будет потом. Всегда, делая шаг, умный, мудрый политик должен думать: «А дальше что?», поэтому перед Путиным, он об этом часто говорит, никогда не стояла задача завоевать Украину», — заверил президент Белоруссии в интервью «Известиям» на полях БРИКС.

По мнению Александра Лукашенко, украинцы будут совершать против белорусов и русских теракты, «потому что их будут к этому подталкивать».

Как сообщало ИА Регнум, в мирных переговорах России и Украины мяч сейчас на стороне Киева, заявил Путин на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани 24 октября. Президент также предположил, что в Киеве пока не готовы к проведению президентских выборов.

Путин поблагодарил принимавшие участие в саммите БРИКС страны за инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Он напомнил, что Бразилия и Китай выступили со своей инициативой мирного урегулирования украинского конфликта в ГА ООН. Также российский лидер напомнил, что к конфликту на Украине привёл государственный переворот, совершённый при поддержке США. Путин добавил, что восемь лет Запад обманывал Россию, ссылаясь на Минские договорённости.