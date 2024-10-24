Казань, 25 октября, 2024, 02:24 — ИА Регнум. В Республике Сербской нет действующих лагерей с российским участием для дестабилизации обстановки в Молдавии. Это всё чушь, заявил 25 октября лидер Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик на встрече на полях саммита БРИКС в Казани с президентом РФ Владимиром Путиным.

Официальное интернет-представительство президента России Милорад Додик

«Это — абсолютная ложь. Но они хотят именно таким образом осуществлять давление и отравлять атмосферу», — добавил он.

Додик рассказал российскому коллеге, что накануне их переговоров американское посольство сообщило, что в Республике Сербской якобы находятся лагеря, которые совместно с Россией организовали для дестабилизации Молдавии.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин на встрече с Милорадом Додиком назвал бредом обвинения России в организации различных беспорядков на Западе. По словам российского президента, эти обвинения направлены только на продвижение собственных повесток, чтобы уйти от ответственности за фундаментальные ошибки, которые Запад делает в отношении других стран, стараясь любой ценой обеспечить своё доминирование. Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия ни с кем не борется и не желает никакой конфронтации. Просто страна идёт своим путём, создавая новые инструменты и механизмы сотрудничества на основе равноправия и уважения интересов друг друга. Россия и впредь продолжит работать таким образом, заключил глава государства.