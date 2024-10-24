Казань, 25 октября, 2024, 02:02 — ИА Регнум. В ходе встречи с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком на саммите БРИКС в Казани, глава РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не стремится к конфликту в качестве государства БРИКС. Она следует своим курсом.

Kremlin.ru Милорад Додик и Владимир Путин

Путин подчеркнул, что Россия ни с кем не борется и не хочет никакой конфронтации.

«Просто мы идём своим путём, создаём новые инструменты, механизмы сотрудничества и делаем это на основе равноправия и уважением друг к другу. Так и будем работать и дальше», — добавил Владимир Путин.

Милорад Додик, в свою очередь заявил, что хотел бы участия республики в БРИКС в любой форме.

Как сообщало ИА Регнум, саммит БРИКС проходил в Казани 22–24 октября. На мероприятие были приглашены 36 иностранных лидеров. Страны БРИКС утвердили декларацию саммита и распространят её в ООН. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

БРИКС становится центром глобальной финансовой активности. Центр экономической активности постепенно смещается в сторону развивающихся рынков, формируя многополярную модель, которая запускает новую волну роста. Основными двигателями этого роста становятся Россия, страны Глобального Юга и Востока, а также государства БРИКС, отмечают эксперты и западные СМИ.