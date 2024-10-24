Казань, 25 октября, 2024, 01:55 — ИА Регнум. Обвинения России в организации различных беспорядков на Западе являются полной чушью. Об этом 25 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече на полях саммита БРИКС в Казани с лидером Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

Kremlin.ru Милорад Додик и Владимир Путин

«Вы знаете, попытка демонизировать Россию… Сегодня вот на пресс-конференции задавался вопрос о том, не мы ли стоим за беспорядками в некоторых западных столицах. Это полная чушь. Нам ещё только не хватало. Да и инструментов у нас таких нет — организовывать там какие-то шествия, беспорядки. Полный бред какой-то», — сказал Путин.

По словам российского президента, эти обвинения направлены только на продвижение собственных повесток, чтобы уйти от ответственности за фундаментальные ошибки, которые Запад делает в отношении других стран, стараясь любой ценой обеспечить своё доминирование.

Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия ни с кем не борется и не желает никакой конфронтации. Просто страна идёт своим путём, создавая новые инструменты и механизмы сотрудничества на основе равноправия и уважения интересов друг друга. Россия и впредь продолжит работать таким образом, заключил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября Милорад Додик приехал в Казань для участия в саммите БРИКС и провёл встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Президент уточнил, что намерен развивать сотрудничество между двумя республиками. Стороны договорились сформировать рабочие группы для реализации плана взаимодействия.

В последний день саммита Додик на встрече с Путиным заявил о желании Республики Сербской Боснии и Герцеговины участвовать в БРИКС. Он заверил, что обсудит этот вопрос на уровне всей страны и заручится поддержкой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял о попытках демонизации Путина на Западе. Он назвал российского лидера одним из наиболее авторитетных, знающих, опытных глав государства в мире.